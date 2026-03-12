Güney Kore Ek Bütçe İstedi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkilerine karşı ek bütçe hazırlanmasını istedi.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, Orta Doğu'da artan istikrarsızlığın tüketiciler ve yatırımlar üzerindeki etkilerine dair endişesini dile getirdi.

Kriz zamanlarında insanların geçim kaynaklarının ve ekonomik toparlanmanın ivme kaybetmemesini sağlamak için hızla fon aktarmaları gerektiğini belirten Lee, ek bütçenin "kaçınılmaz" olduğunu vurguladı.

Lee, ek bütçe taslağının mümkün olan en kısa sürede hazırlanması talimatı verdi.

Öte yandan, iktidardaki Demokratik Parti (DP) ve hükümet, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan fiyatlarla başa çıkmakta zorlanan kişilere destek sağlanması konusunda anlaştı.???????

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.