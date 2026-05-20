Güney Kore Gemisine Saldırı Soruşturmasında Son Aşama

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Güney Kore şirketince işletilen gemiye Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın son aşamasına gelindiğini ve İran'la yakın temasta olduklarını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, "HMM Namu" isimli kargo gemisinde 4 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Cho, olaya ilişkin soruşturmanın son aşamasına gelindiğini ancak saldırının arkasında kim olduğunu kesin olarak belirlemenin zor olduğunu belirterek soruşturmanın sonuçlarını medyaya duyuracaklarını kaydetti.

İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yakın temasta olduğunu ifade eden Cho, "Erakçi'ye konuyu incelemeleri ve soruşturma için işbirliği yapmaları" çağrısında bulunduğunu aktardı.

Ne olmuştu?

Merkezi Güney Kore'de bulunan HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı.

Gemide 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.

Gemi, inceleme amacıyla Dubai Limanı'na ulaşmıştı.