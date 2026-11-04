Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 26 bin 330 sivil ölüm iddiasını soruşturuyor - Son Dakika
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Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 26 bin 330 sivil ölüm iddiasını soruşturuyor

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Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, Kore Savaşı'nda asker ve polisin sivilleri öldürdüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Komisyon, 26 bin 330 kişilik sivil ölüm listesi ile 38 bin 135 yakına ait bilgileri inceleyerek kayıpların ülke genelindeki boyutunu belirleyecek.

Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı döneminde sivillerin asker ve polis güçlerince öldürüldüğü iddialarına ilişkin resmi soruşturma başlatma kararı aldı.

Yonhap ajansının haberine göre komisyon, ilk kez 2007'de Kore Ulusal Polis Teşkilatının yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkan Kore Savaşı döneminde asker ve polis güçlerince öldürüldüğü iddia edilen sivillerin listesinin inceleneceğini açıkladı.

Listede, asker ve polis güçlerince öldürülen 26 bin 330 kişinin kişisel bilgileri ile bu kişilerin hayatta olan 38 bin 135 yakınına ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

Komisyon, listeyi inceleyerek sivil kayıpların ülke genelindeki boyutunu ve bölgeler bazında zararın kapsamını belirleyecek.

Söz konusu dönemdeki olaylara dair gerçeklerin ortaya çıkarılması, mağdurların ve geride kalan yakınlarının itibarının iade edilmesini hedefleyen komisyon, ayrıca olayların tarihsel ve yapısal arka planını, devlet kurumlarının olayların ardından nasıl bir tutum izlediğini de inceleyecek.

Kore Savaşı

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başlamıştı.

Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer almıştı.

27 Temmuz 1953'te sona eren savaşın, birçok girişime rağmen taraflar arası barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak sürdüğü aktarılıyor.

Kaynak: AA
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