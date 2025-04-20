Güney Kore Hava Kuvvetleri Uçakları Yerde - Son Dakika
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Güney Kore Hava Kuvvetleri Uçakları Yerde

Güney Kore, tatbikatta KA-1 uçağının silah podlarını düşürmesi sonrası uçaklarını yere indirdi.

20.04.2025 19:38
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Güney Kore Hava Kuvvetleri (ROKAF), tatbikat sırasında KA-1 hafif saldırı uçağının silah podlarını ve boş yakıt tanklarını kazara düşürmesi sonrası çoğu uçağını yere indirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, KA-1 hafif saldırı uçakları, 18 Nisan'da başkent Seul'ün yaklaşık 125 kilometre doğusundaki Pyeongchang bölgesinde gece tatbikatlarına katıldı.

Tatbikat esnasında bir KA-1 uçağı, bölgedeki dağlık alana silah podlarını ve boş yakıt tanklarını düşürdü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya mal hasarı yaşanmadı.

ROKAF yetkilisinin açıklamasına göre, hava kuvvetleri, acil durumda kullanılacaklar haricinde tüm uçaklarının 22 Nisan sabahına kadar yere indirilmesi kararı aldı.

Kararın, 17 Nisan'da başlayan ve 2 Mayıs'a kadar süreceği duyurulan ABD ve Güney Kore ortak "Özgürlük Bayrağı" (Freedom Flag) hava tatbikatlarını olumsuz etkileyebileceği aktarıldı.

İki ülkeden toplamda 1100 asker ve 90 uçağın katıldığı tatbikatta, ROKAF'a ait F-35A, F-15K ve KF-16 savaş uçaklarının yer alacağı bilgisi paylaşılmıştı.

ROKAF'a ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, 6 Mart'ta, tatbikat sahası dışına çıkmıştı.

Uçaklardan Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheon bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 32'si sivil toplamda 52 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Hava Kuvvetleri Uçakları Yerde - Son Dakika

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