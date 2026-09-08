Güney Kore, Hürmüz Boğazı için bölgeye soruşturma ekibi gönderdi - Son Dakika
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Güney Kore, Hürmüz Boğazı için bölgeye soruşturma ekibi gönderdi

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Güney Kore Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir soruşturma ekibi gönderdi. Ekibin bulguları Ulusal Güvenlik Konseyine sunulacak; görevin askeri konuşlandırma olmadığı vurgulandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirmesi için bir "soruşturma ekibinin" bölgeye gönderildiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum ve güvenliğin değerlendirilmesi için Güney Koreli ekibin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmek üzere yola çıktığı, incelemenin tamamlanmasının ardından bu hafta ülkeye döneceği belirtildi.

"Soruşturma ekibinin" bulgularını Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyine sunacağı kaydedilen açıklamada bu ekibin görevinin "askeri konuşlandırma olarak değerlendirilmediği" vurgulandı.

Öte yandan, açıklamada, ABD'nin Güney Kore'den, bölgeye askeri destek gönderme konusunda kasıma kadar karara varmasını talep ettiğine ilişkin iddialar reddedildi.

İran yönetimi, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlamıştı.

17 Haziran'da İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere izin verilmişti.

İran, ABD ile mutabakatın uygulanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da yeniden alevlenen savaşın ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Hürmüz Boğazı için bölgeye soruşturma ekibi gönderdi - Son Dakika

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