Güney Kore Hürmüz Boğazı'na Asker Gönderdi

Güney Kore Askeri İnsan Gücü İdaresi (MMA) Başkanı Hong So-young, 40 yedek personelin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere konuşlandırıldığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, MMA Başkanı Hong, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere konuşlandırılan askeri personelin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Hürmüz Boğazı'nda bulunan 17 gemide toplam 40 yedek personelin görev yaptığını açıklayan Hong, ilgili bakanlıklarla durumu her gün takip ettiklerini, personelin güvenliğine ve ihtiyaçlarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Hong, söz konusu personelin konuşlandırılma tarihine ilişkin detay vermedi.