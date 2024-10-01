Güney Kore, Hyunmoo-5 Füzesi ile Gücünü Gösterdi

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Güney Kore, Silahlı Kuvvetler Günü töreninde en güçlü Hyunmoo-5 balistik füzesi ve bazı etkili silahlarını tanıttı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ordusu, başkent Seul'ün güneyindeki Seul Hava Üssü'nde Silahlı Kuvvetler Günü töreni düzenledi.

Etkinliklerde toprağın derinliklerine nüfuz edebilecek ve yer altı sığınaklarını yok edebilecek yaklaşık 8 ton konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği belirtilen güçlü Hyunmoo-5 balistik füzesi de dahil yaklaşık 340 askeri teçhizat ve silah sistemi sergilendi.

Binlerce askerin hazır bulunduğu törende ayrıca Hyunmoo karadan karaya füzeler, K9 Thunder obüsleri ve dört ayaklı robotlar dahil çok sayıda gelişmiş silah tanıtıldı.

ABD ise Güney Kore'ye olan güvenlik taahhüdünün açık bir göstergesi olarak tören sırasında uzun menzilli bir B-1B bombardıman uçağı uçurdu.

Öte yandan, Güney Kore ordusunun, günün ilerleyen saatlerinde, askerlerin moralini yükseltmek ve Kuzey Kore'nin olası saldırılarına karşı caydırıcılık kabiliyetini göstermek için başkent sokaklarında askerlerle ve silahlarla geçit töreni yapacağı belirtildi.

Nükleer silah kullanırsa Kuzey Kore çöker

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, törende yaptığı konuşmada, nükleer silah kullanmaya kalkışması halinde Kuzey Kore'nin çökeceği uyarısında bulundu.

Yoon, Kuzey Kore'yi nükleer silahların kendilerini koruyacağı yanılgısından vazgeçmeye çağırarak, "Kuzey Kore nükleer silah kullanmaya kalkışırsa, ordumuzun, Güney Kore ve ABD ittifakının kararlı ve ezici yanıtıyla karşılaşacaktır. O gün Kuzey Kore rejiminin sonu olacaktır." ifadelerini kullandı.