Güney Kore İran'a Ödeme Yapmayacak - Son Dakika
Güney Kore İran'a Ödeme Yapmayacak

15.04.2026 12:22
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Hürmüz Boğazı'ndaki 26 gemi için İran'a herhangi bir ödeme planları olmadığını duyurdu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ülkesine ait 26 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi için İran'a ödeme yapılmasına ilişkin bir planları olmadığını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Cho, Ulusal Meclis'teki oturumda Hürmüz Boğazı çevresinde bekleyen Güney Kore gemilerine ilişkin açıklama yaptı.

Cho, "Bu aşamada İran'a (Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilerin geçişi için) herhangi bir ödeme yapma veya ABD'nin belirttiğine (abluka) karşı herhangi bir eylemde bulunma planlarımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin boğazda mahsur kalan gemilerle ilgili İran, ABD ve Körfez ülkeleriyle bilgi paylaştığını aktaran Cho, 26 geminin güvenliğini sağlamak ve bölgeden çıkarmak için işbirliği arayışında olduklarını kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın yer aldığı bölgede Güney Kore'ye ait toplam 173 personelin olduğu 26 geminin bulunduğu belirtiliyor.

Abluka süreci

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Güney Kore, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore İran'a Ödeme Yapmayacak - Son Dakika

