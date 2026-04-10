Güney Kore, İran'a Temsilci Gönderecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore, İran'a Temsilci Gönderecek

10.04.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişeleri için İran'a özel bir temsilci gönderiyor.

Güney Kore hükümetinin, ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası "Hürmüz Boğazı kaynaklı endişeler" nedeniyle İran'a özel temsilci göndereceği bildirildi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada deniz güvenliği ve "Hürmüz Boğazı kaynaklı endişeleri" görüşmek üzere İran'a özel bir temsilci göndereceğini bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanının özel temsilcisi Büyükelçi Chung Byung-ha'nın İran'a gideceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görevlendirme, Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunmayı ve vatandaşlarımız, gemilerimiz ve mürettebatımızın güvenliği ile gemilerin seyrüseferine ilişkin konular hakkında istişarelerde bulunmayı amaçlamaktadır."

Bakanlar arası görüşme

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, dün akşam İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmede Cho, ABD ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve "bunun Hürmüz Boğazı'ndan geçişin yeniden başlaması için koşullar oluşturmaya yardımcı olacağını umduğunu" ifade etmişti.

Cho, görüşmede, bölgede tüm gemiler için seyrüsefer özgürlüğünün hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden sağlanmasının gerekliliğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Güney Kore, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:52:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.