Güney Kore, Japonya\'nın tartışmalı adacıklarda hak iddiasını protesto etti

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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın "tartışmalı Dokdo/Takeşima adacıklarında" yeniden hak iddiasında bulunmasını "şiddetle" protesto etti.

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Lim Soo-suk, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko'nun bu yılın dış politika hedefleri hakkında yaptığı konuşmada ülkesinin söz konusu adacıklar üzerindeki hak iddiasını tekrarlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lim, Japonya'nın "tartışmalı Dokdo/Takeşima adacıklarında" yeniden hak iddiasında bulunmasını "şiddetle" protesto ederek, "Japonya'yı açıklamayı derhal geri çekmeye çağırıyoruz." dedi.

Tartışmalı adacıklar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.