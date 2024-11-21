Güney Kore Konsolosu Gazilerle Buluştu - Son Dakika
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Güney Kore Konsolosu Gazilerle Buluştu

Güney Kore Konsolosu Gazilerle Buluştu

Konsolos Woo Sung Lee, Kore gazileriyle bir araya gelerek teşekkür etti ve dostluğu vurguladı.

21.11.2024 15:18
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Güney Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, Sakarya'da ikamet eden Kore gazisi yakınlarıyla bir araya geldi.

Arifiye ilçesinde bir otelde düzenlenen yemekli buluşmada, Sakarya Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile Hyundai Eurotem yetkilileri de yer aldı.

Başkonsolos Lee, burada yaptığı konuşmada, fedakarlıklarından ve özverilerinden dolayı gazilere şükranlarını sundu.

Kore Savaşı gazileri ve ailelerinin Türkiye ile Kore arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Lee, "Kore halkı, asil gazilerin cesaret ve fedakarlıklarını asla unutmayacaktır." dedi.

Lee, bundan sonra da gazilere yönelik etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Hyundai Eurotem yetkilileri, sosyal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş ile işbirliği yaparak, geçen yıl vefat eden Kore Gazisi Hakkı Yakupoğlu'na mezarının yapımı için destek oldu.

Kaynak: AA

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