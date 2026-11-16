Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen askerin kalıntılarını 75 yıl sonra ailesine verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen askerin kalıntılarını 75 yıl sonra ailesine verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kore Savaşı'nda ölen bir askerin kalıntılarının 75 yıl sonra ailesine teslim edildiğini bildirdi. Eylülde tamamlanan DNA eşleşmesiyle Iksan'da tören yapıldı; asker, 2000'den bu yana kalıntıları ailesine verilen 286'ncı Güney Kore askeri oldu.

Güney Kore'de, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden bir askerin kalıntılarının 75 yılın ardından ailesine teslim edildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Ahn Dong adlı askerin ailesiyle DNA örneklerinin eşleştirilmesinin ardından Iksan'da tören düzenlendiği bildirilen açıklamada, askerin kalıntılarının 75 yılın ardından ailesine teslim edildiği kaydedildi.

Ahn'ın kalıntıları ilk olarak 2004'teki kazı çalışmaları sırasında bulunmuş, 2019'da ise ailesinden DNA örnekleri alınmıştı.

Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle herhangi bir eşleşme tespit edilemezken, eşleşme ancak eylülde yapılan testle mümkün olmuştu.

Ağustos 1951'de Kuzey Kore'ye karşı savaştığı sırada hayatını kaybettiği düşünülen Ahn'nın, 2000'den bu yana kalıntıları ailesine teslim edilen 286'ncı Güney Kore askeri olduğu belirtiliyor.

Kore Savaşı

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başlamıştı.

Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer almıştı.

27 Temmuz 1953'te sona eren savaşın, birçok girişime rağmen taraflar arası barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak sürdüğü aktarılıyor.

Kaynak: AA
Güney KoreSavunmaGüncelTörenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Denemek için ekti, sonuç şaşırttı Gramı 1400 liradan satılıyor Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
13:29
Sergen Yalçın’a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
13:24
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 13:49:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen askerin kalıntılarını 75 yıl sonra ailesine verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android