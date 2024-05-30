Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füzeler fırlattığını açıkladı - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füzeler fırlattığını açıkladı

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin balistik füzeler fırlattığını açıkladı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Denetimin artırıldığı ve ABD ile Japonya'nın bilgilendirildiği belirtildi. Japonya Sahil Güvenliği, füzenin düştüğüne ilişkin gemilere bilgi verildiğini ancak hasar bilgisinin olmadığını açıkladı. İki ülke arasındaki gerginlik tırmanırken endişeler artıyor.

30.05.2024 01:53
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ülke sularına bir dizi balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönüne 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığı vurgulanırken, denetimin artırıldığı ve gelişmelerden ABD ve Japonya'nın bilgilendirildiği kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya Sahil Güvenliğinin, Kuzey Kore'nin olası bir balistik füze fırlattığını belirten bir deniz güvenliği tavsiyesi yayımlandığını belirterek, füzenin düştüğüne ilişkin gemilerin bilgilendirildiğini ve hasar bilgisi gelmediğini belirtti.

Güney Kore ve Japonya, 27 Mayıs'ta da Kuzey Kore'nin, Sarı Deniz yönünde "uydu roketi" fırlattığını bildirmişti.

Güney Kore, 28 Mayıs'ta ise Kuzey Kore'nin sınırdan, içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini açıklamıştı.

Son yaşananlarla beraber iki ülke arasındaki gerginliğin tırmanmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füzeler fırlattığını açıkladı - Son Dakika

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