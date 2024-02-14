Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin Japon Denizi\'ne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne seyir füzeleri fırlattığını açıkladı. Füzelerin sayısı ve menzili hakkında detay verilmezken, fırlatmanın Kuzey Kore'nin 2024'teki beşinci füze denemesi olduğu belirtildi.

14.02.2024 07:29
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 09.00 sularında Japon Denizi yönüne seyir füzeleri fırlattığı belirtildi.

Sayısı ve menziline yönelik detay verilmeyen füzelerin, doğudaki Wonsan bölgesinden fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, bunun, Kuzey Kore'nin 2024'teki beşinci füze denemesi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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