Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra hoparlör yerleştirdiğini bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra hoparlör yerleştirdiğini bildirdi

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin sınıra hoparlör yerleştirdiğini bildirdi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore ile 'çöp balonu gerilimi' sürerken Pyongyang yönetiminin 'propaganda yayınları için' sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığını bildirdi. Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği hoparlörlerin sayısı ve yeri hakkında bilgi verilmezken, henüz herhangi bir yayın yapılmadığı kaydedildi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin balon göndermesine karşılık olarak Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.

10.06.2024 13:51
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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore ile "çöp balonu gerilimi" sürerken Pyongyang yönetiminin "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığını bildirdi.

Güney Kore ordusundan iki ülke arasındaki "çöp balonu gerilimine" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığına ilişkin bulguların olduğu belirtildi.

Yerleştirilen hoparlörlerin sayısına ve yerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Kuzey Kore tarafından henüz herhangi bir yayın yapılmadığı kaydedildi.

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore ile "çöp balonu gerilimi" sürerken dün, sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceklerini açıklamıştı.

"Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 29 Mayıs'tan bu yana içinde "çöp" bulunan yüzlerce balon gönderilmişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra hoparlör yerleştirdiğini bildirdi - Son Dakika

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