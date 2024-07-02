Güney Kore, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı

Güney Kore ordusu, 6 yıl aradan sonra Kuzey Kore sınırına yakın bölgedeki atış alanında gerçek mühimmatla tatbikat düzenledi. Tatbikatta 140 mermi ateşlendiği belirtilirken, bu tatbikatın Koreler Arası Anlaşmayı askıya almasından sonra karada yapılan ilk tatbikat olduğu ifade edildi. Güney Kore ordusu bundan sonra düzenli olarak sınır bölgesinde tatbikat yapmayı planlıyor.

02.07.2024 09:47
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Güney Kore, 6 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore sınırına yakın bölgedeki atış alanında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın iki Kore'yi birbirine bağlayan askerden arındırılmış bölgeye yakın Gyeonggi ve Gangwon bölgelerindeki cephe hatlarında yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, 6 yıl sonra ilk kez yapılan gerçek mühimmatlı tatbikat sırasında 140 mermi ateşlendiği belirtildi.

Tatbikatın, hükümetin 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşmayı askıya almasından sonra karada yapılan ilk tatbikat olduğu ifade edilen açıklamada, ordunun bundan sonra düzenli olarak sınır bölgesinde tatbikat yapacağı aktarıldı.

Güney Kore Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz piyadeleri de 26 Haziran'da, 7 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki adalarda gerçek mühimmatla tatbikat düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı - Son Dakika
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