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Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı savunma sanayisine 266 milyar dolar harcayacak - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı savunma sanayisine 266 milyar dolar harcayacak

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan orta vadeli savunma planını açıkladı. Plan kapsamında, Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı ordunun savunma sanayisi güçlendirilecek ve yaklaşık 266 milyar dolar bütçe ayrılacak. Bütçe, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ekipmanların bakımı için kullanılacak. Ayrıca, askeri keşif uyduları edinme ve denizaltı konuşlandırma gibi savunma hedefleri de bulunuyor.

Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı savunma sanayisine 266 milyar dolar harcayacak
12.12.2023 - 10:15,
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Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı 5 yıl içinde savunma sanayisine yaklaşık 266 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan orta vadeli savunma planını açıkladı.

Buna göre, Güney Kore, " Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı ordunun savunma sanayisini güçlendirmek" için yaklaşık 266 milyar dolar bütçe ayırdı.

Bütçe kapsamında savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ekipmanların bakımı yapılması planlanıyor.

Orta vadeli savunma planı, askeri keşif uyduları edinmek ve daha fazla denizaltı konuşlandırmak gibi çeşitli savunma hedefleri de içeriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı savunma sanayisine 266 milyar dolar harcayacak - Son Dakika
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