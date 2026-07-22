Güney Kore, Kuzey Kore'ye Ait Gemiyi Ele Geçirdi

Güney Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilen kargo gemisine el koyduğu bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore'ye karşı BMGK yaptırım kararlarını ihlal eden faaliyetlere karıştığına dair istihbarat üzerine bir kargo gemisi hakkında soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonucunda "ihlaller doğrulandı ve gemi BMGK kararları uyarınca" mart ayında ele geçirildi.

Gemi, Seul'ün yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Pyeongtaek kentindeki limana götürüldü.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor. Aynı yıl, Birleşmiş Milletlerde söz konusu yaptırımların uygulanmasını denetlemek için BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi kurulmuştu.