Güney Kore, Kuzey Kore'ye yardım eden Rus iş insanlarına yaptırım uygulayacak

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin silah geliştirmesi için yardımcı olduğu düşünülen iki Rus iş insanı ve bu kişilerin şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı.

Yohnap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rus iş insanlarına yönelik yaptırımlar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Intellekt LLC"nin başkanı Sergey Mikhaylovich Kozlov, "Sodeistvie"nin başkanı Aleksandr Fyodorovich Panfilov ve bu iki şirketi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Moskova ile Pyongyang arasında askeri teçhizatın nakliyesini yapan "Lady R" ve "Angara" isimli Rus gemilerine de yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında, "Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliği tüm dünyada barış ve istikrarı tehdit ediyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor." ifadesi yer aldı.