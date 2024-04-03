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Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal eden bir gemiye el koydu - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal eden bir gemiye el koydu

Güney Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal eden faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle bir gemiye el koydu. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'den yola çıkan Rusya'ya doğru ilerleyen DEYI adlı kargo gemisine ülkenin güney kıyılarından geçerken durması için çağrı yaptı. Bayraksız 3 bin tonluk gemidekilerin söz konusu çağrıyı reddederek yoluna devam etmesi üzerine harekete geçen Güney Kore Sahil Güvenlik yetkilileri, gemiye Yeosu kenti açıklarında el koydu. Yetkililer, Busan Limanı'na getirilen gemide aralarında Çin ve Endonezya vatandaşlarının yer aldığı 13 kişilik mürettebat bulunduğunu açıkladı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle gemiyle ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Yetkili, konuyla ilgili ABD ile yakın temasta olduklarını ifade etti. Diğer yandan, mürettebat yük ambarını açmayı reddettiği için geminin ne taşıdığı henüz teyit edilemedi.

03.04.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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Güney Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal eden faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle bir gemiye el koydu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'den yola çıkan Rusya'ya doğru ilerleyen DEYI adlı kargo gemisine ülkenin güney kıyılarından geçerken durması için çağrı yaptı.

Bayraksız 3 bin tonluk gemidekilerin söz konusu çağrıyı reddederek yoluna devam etmesi üzerine harekete geçen Güney Kore Sahil Güvenlik yetkilileri, gemiye Yeosu kenti açıklarında el koydu.

Yetkililer, Busan Limanı'na getirilen gemide aralarında Çin ve Endonezya vatandaşlarının yer aldığı 13 kişilik mürettebat bulunduğunu açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle gemiyle ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Yetkili, konuyla ilgili ABD ile yakın temasta olduklarını ifade etti.

Diğer yandan, mürettebat yük ambarını açmayı reddettiği için geminin ne taşıdığı henüz teyit edilemedi.

Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya, Denizcilik, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal eden bir gemiye el koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal eden bir gemiye el koydu - Son Dakika
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