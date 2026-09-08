Güney Kore lideri Lee, kararlı caydırıcılığa dayalı diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
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Güney Kore lideri Lee, kararlı caydırıcılığa dayalı diyalog çağrısı yaptı

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile barış içinde bir arada yaşamak ve Kore Yarımadası'nda karşılıklı refah için kararlı caydırıcılığa dayalı diyalog çağrısında bulundu. Seul, bağımsız savunma kapasitelerine dayalı güvenlik işbirliğiyle diyalog fırsatlarını genişletmeyi hedefliyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile barış içinde bir arada yaşamak ve Kore Yarımadası'nda karşılıklı refah için "kararlı caydırıcılığa" dayalı diyalog çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, başkentte düzenlenen "2026 Seul Savunma Diyaloğu" etkinliğine video mesaj gönderdi.

Mesajında Lee, "Kararlı caydırıcılığa dayalı güven ve diyalog yoluyla Kore Yarımadası'nda barış içinde bir arada yaşama ve ortak refahı sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Uluslararası güvenlik ortamındaki benzeri görülmemiş ve karmaşık zorluklar karşısında "daha güçlü" güvenlik işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Lee, "Seul, bağımsız savunma kapasitelerine dayalı karşılıklı saygı ve işbirliği yoluyla barış ve refah konusunda diyalog fırsatlarını genişletmek için çalışıyor." dedi.

Savaş ve ateşkes

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgaliyle başlayan ve 1953'te ateşkesle durdurulan "Kore Savaşı", barış antlaşması imzalanmadığı için "teknik olarak" 73 yıldır devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore lideri Lee, kararlı caydırıcılığa dayalı diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika

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