Güney Kore Lideri Piyasa Değerinin Altında Konut Satışa Çıkardı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, başkent Seul'un güneyindeki özel konutunu "piyasa değerinin altında bir fiyata" satışa çıkardığı bildirildi.

Yonhap ajansının, Devlet Başkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre Lee, "emlak piyasasında istikrar arzusunu göstermek amacıyla" konutunu "piyasa değerinin altında bir fiyata" satışa çıkardı.

Haberde özel konutun yaklaşık 2,9 milyar won (2 milyon dolar) fiyatla satışa sunulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, "Konut amaçlı tek bir evi olmasına rağmen bu hamle, emlak piyasasının istikrara kavuşturulması kararlılığını kamuoyuna gösterme amacı taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Lee'nin eşi Kim Hea Kyung ile ortak mülkiyete sahip 164 metrekarelik özel konut, başkent Seul'un güneyinde Gyeonggi şehrinin Seongnam bölgesinde yer alıyor.

Çiftin, 1998 yılında konutu 360 ??milyon wona (250 bin dolar) satın aldığı ve Lee'nin Haziran 2025'te başladığı Devlet Başkanlığı görevi öncesi burada yaşadığı aktarıldı.