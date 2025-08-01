Güney Kore'nin Kuzey'e Yaklaşımı Değişiyor mu? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Kore'nin Kuzey'e Yaklaşımı Değişiyor mu?

01.08.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu sürecin Pyongyang'ın tutumuna bağlı olduğunu belirtiyor.

ECEM ŞAHİNLİ ÖGÜÇ/AYŞE İREM ÇAKIR – Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirme yönündeki mesajları, "Kore Yarımadası'nı bir değişim mi bekliyor?" sorusunu gündeme taşırken uzmanlara göre bu durumu, Pyongyang yönetiminin tutumu belirleyecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Korelerin birleşme umutları, Kore Yarımadası'nda Yeni Başlangıç Mümkün Mü?" konulu iki bölümlük dosya haberinin ikinci kısmında, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin göreve gelmesinin ardından Kore Yarımadası'nda yaşanan değişim ele alındı.

25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesiyle Kore Savaşı patlak verdi. Üç yıl süren çatışmaların ardından, 27 Temmuz 1953'te bir ateşkes anlaşması imzalanarak savaş sona erdi.

Ancak aradan geçen onca yıla ve çeşitli diplomatik girişimlere rağmen taraflar arasında kalıcı bir barış anlaşması sağlanamadı.

Öte yandan Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee, göreve başladığı günden bu yana Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee, "Güvenliğin en sağlam yolu, savaşmak zorunda kalınmayacak bir devlet kurmak yani barışı inşa etmektir." ifadesiyle diplomatik çözüm arzusunu vurguluyor.

Güney Kore Devlet Başkanının açıklamalarının ardından Kuzey Kore'nin sınır bölgesindeki hoparlörlerden Güney'e yönelik propaganda yayınları askıya alındı.

Bu adım, "Taraflar arasında tansiyon düşüyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

King's College London Uluslararası İlişkiler Profesörü Ramon Pacheco Pardo ve Kore Üniversitesi Asya Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Dr. Key-young Son, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pardo, Lee'nin Kuzey Kore ile ikili ilişkileri "yapıcı" şekilde ilerletmek istediği görüşünde olduğunu söyledi.

Kuzey Kore ve Rusya arasındaki yakın ilişkilerin de "normalleşme" sürecinde etkili olacağını belirten Pardo, bu nedenle Güney Kore'nin Pyongyang'a yaklaşırken çok "temkinli" olacağını ifade etti.

İki ülke arasında propaganda yayınları kesildi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle "propaganda" faaliyetini durdurdu. Kısa bir süre sonra ise Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt verdi.

Yıllar boyunca, karşılıklı propaganda yayınlarının aralıklı olarak kesilip yeniden başlatıldığını ancak bu gelişmenin iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için önemli bir adım olduğunu kaydeden Pardo, şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kore'nin Pyongyang yönetimini müzakere masasına oturtmak için propaganda yayınlarını kesmekten daha fazlasına ihtiyacı var."

Öte yandan Pardo, bu durumu iki ülke arasında "normalleşme" sinyali olarak yorumlamak için çok erken olduğunu belirtti.

Pardo, "Nihayetinde Koreler arası diyaloğun er ya da geç gerçekleşeceğine inanıyorum." diyerek bu sürecin Kuzey Kore'ye de fayda sağlayacağına işaret etti.

İki tarafın da propaganda yayınlarının durması gibi jestlerinin olduğunun altını çizen Key-young Son ise taraflar arasında diyaloğun yeniden başlayıp başlamayacağı ya da geniş çaplı normalleşme adımlarının atılıp atılmayacağı konusunun belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

Lee'nin yaklaşımları seleflerine göre daha ölçülü olabilir

Daha önceki Güney Kore başkanlarıyla kıyaslandığında, Lee'nin Kuzey Kore'ye tavrının daha pratik ve ölçülü olabileceğini söyleyen Key-young Son, "(Lee'nin) Siyasi geçmişi, büyük sembolik girişimlerden ziyade somut ve aşamalı ilerlemelere odaklandığını gösteriyor." dedi.

Ancak son jestlerin gerçekçi bir şekilde resmi diyaloğun yeniden başlamasına veya daha geniş çaplı normalleşme adımlarına yol açıp açmayacağı belirsizliğini koruyor.

Anlamlı bir politika değişimi Kuzey Kore'nin tavrına bağlı

Key-young Son, Devlet Başkanı Lee'nin, Kuzey'e yönelik sinyallerinin, ülkenin stratejik duruşunda köklü bir değişime sebep olmayacağına işaret ederek Lee'nin tavırlarının ideolojik bir değişimden çok pragmatizm temelli ve "koşullu" olduğu görüşünü paylaştı.

Lee'nin tek taraflı bir iletişim niyetinde olmadığını açıkça ortaya koyduğunu savunan Key-young, "Pyongyang yönetimi, Kore Yarımadası'nda tansiyonu ciddi şekilde artırmadığı sürece, Seul yönetiminin herhangi bir anlaşma yapmak için acele ettiğini göreceğimizi sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Key-young Son, "(Lee'nin yaklaşımının) Anlamlı bir politika değişimine evrilmesi, büyük oranda Pyongyang yönetiminin vereceği cevaba dayanıyor." diye konuştu.

İkili ilişkilerde dış baskılar da büyük rol oynuyor

Öte yandan Key-young Son, diyaloğun yeniden tesisi için, tarafların birbirlerine yaklaşımının yanı sıra dış baskıların da büyük rol oynadığını belirtti.

Koreler arası ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımlar atılması, ABD ve Japonya gibi ülkelerin dikkatini çekeceğini söyleyen Key-young Son, şunları kaydetti:

"Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun, Kore Yarımadası'nı şekillendirmek ya da etkilemek için kendi girişimleriyle karşılık vermesi muhtemeldir."

Güney ve Kuzey Kore iç politikaya daha büyük öncelik veriyor

Key-young Son, tarafların mevcut önceliğinin iki ülke arasında bir normalleşme ya da diyalog olmadığı görüşünü paylaştı.

Güney Kore'nin ülke ekonomisi ve ABD'yle yaşadığı tarife gerginliğine odaklandığını belirten Key-young Son, Kuzey Kore'nin ise Rusya- Ukrayna Savaşı bağlamında Moskova yönetimiyle gelişen ilişkilerine öncelik verdiğine işaret etti.

Key-young Son, Güney ve Kuzey'in devamlı bir iletişiminin, gelecek aylarda tarafların iç ve dış önceliklerini nasıl dengelediğine bağlı olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Kuzey Kore, Diplomasi, Pyongyang, Politika, Güvenlik, Güncel, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'nin Kuzey'e Yaklaşımı Değişiyor mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
15:10
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
15:07
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14:58
İki büyükşehirde ekmeğe zam 200 gram ekmek artık 15 lira
İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
14:55
Yok böyle sözleşme Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
Yok böyle sözleşme! Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:42
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry’nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
14:35
Bavulunu bile topladı Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
14:10
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 11:26:36. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'nin Kuzey'e Yaklaşımı Değişiyor mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.