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Güney Kore, Rusya'yı Kuzey Kore ile askeri işbirliği konusunda uyardı - Son Dakika
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Güney Kore, Rusya'yı Kuzey Kore ile askeri işbirliği konusunda uyardı

Güney Kore, Rusya\'yı Kuzey Kore ile askeri işbirliği konusunda uyardı

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Chung Byung-won, Rus mevkidaşı Andrey Rudenko'yu başkent Seul'de ağırladı. Chung, Rudenko ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele alarak Rusya'nın Kuzey Kore ile artan askeri işbirliği konusunda Güney Kore'nin sert tutumunu aktardı ve Moskova'yı sorumlu davranmaya çağırdı. Güney Koreli şirketlerin ve vatandaşların Rusya'daki meşru haklarının ihlal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Chung, Rusya'nın Seul ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

04.02.2024 13:19
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Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Chung Byung-won, Rus mevkidaşı Andrey Rudenko'yu başkent Seul'de ağırladı.

Yonhap'ın Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Chung, Rudenko ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Chung, Rusya'nın Kuzey Kore ile artan askeri işbirliği konusunda Güney Kore'nin "sert tutumunu" aktararak Moskova'yı "sorumlu davranmaya" çağırdı.

Güney Koreli şirketlerin ve vatandaşların Rusya'daki meşru haklarının ihlal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Chung, bu konuda Rusya'nın Seul ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Rudenko, ziyareti sırasında ayrıca Güney Kore'nin Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kim Gunn ile görüştü.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 31 Ocak'ta Kuzey Kore'nin nükleer silahların önleyici kullanımını yasallaştıran "irrasyonel bir grup" olduğunu belirterek ülkesindeki seçimlere müdahale etmek için provokasyon gerçekleştirme ihtimali olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da bunun üzerine Yoon'un açıklamasını "ön yargılı" olarak niteleyerek eleştirmişti.

Güney Kore ise Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak Zaharova'nın eleştirisini protesto etmişti.

Kaynak: AA

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