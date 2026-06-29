Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye Karşı Koordinasyon

Güney Kore, Kuzey Kore'nin son füze denemelerine ilişkin ABD ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımını sürdürdüğünü bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lee Kyung-ho, Kuzey Kore'nin 25 Haziran'da yaptığı füze denemeleri hakkında açıklama yaptı.

Lee, Güney Kore ile ABD'nin Kuzey Kore tarafından fırlatılan çok sayıda füzeyi gerçek zamanlı olarak tespit edip izlediğini belirterek, "Her türlü olasılığa karşı ABD ile yakın koordinasyon içinde hareket ettik." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lee, iki ülke arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyon mekanizmasının kesintisiz şekilde işlediğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, çok namlulu roketatar ve diğer yeni silahların test edilmesini izlemişti.

Çoklu roketatar, taktik balistik füzeler için savaş başlıkları, geniş menzilli füzelerin hedef tutturma kapasitesi testlerini denetleyen Kim, test sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.