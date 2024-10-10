Güney Kore ve ASEAN İlişkileri Güçleniyor

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Güney Kore ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN), ikili ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine çıkardığı bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Laos'ta devam eden ASEAN'ın 44. ve 45. Zirvesi'nde muhataplarıyla görüştü.

Yonhap ajansına göre, Güney Kore ile ASEAN liderlerini bir araya getiren toplantı sonrası ortak bildirge imzalandı.

Ortak bildirgede "Uluslararası hukuka uygun olarak, Güney Çin Denizi'nde ve üstündeki uçuşta barışın, istikrarın, güvenliğin, emniyetin ve seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesinin önemi" vurgulandı.

Bildirgede ASEAN liderleri, Yoon'un "nükleer silahlardan arındırılmış, barışçıl ve müreffeh bir Kore Yarımadası" doktrinine ve Kuzey Kore ile diyaloğun yeniden başlatılmasına yönelik çabalarına destek verdiklerini belirtti.

Bildirgeye göre, Yoon ile ASEAN liderleri, ikili ilişkilerde en üst düzey kabul edilen "kapsamlı stratejik ortaklık" kurulması deklarasyonunu kabul etti.

İşbirliği fonları ve temiz enerji yatırımları

Buna göre, Güney Kore, bölgesel projeleri desteklemek amacıyla 2027'ye kadar ASEAN ile işbirliği fonlarını 48 milyon dolara çıkarmayı taahhüt etti.

Güney Kore'nin emekliye ayırdığı donanma gemilerinin, ASEAN üye ülkelerine devredilmesi dahil deniz güvenliği ve savunma sanayisi alanlarında işbirliği genişletilecek.

Temiz enerji sektöründe, gelecek üç yıl içinde 19 milyon dolarlık "ASEAN-Kore Metan Azaltımı İşbirliği" projesi kapsamında karbon ve metan emisyonlarının azaltılması için işbirliği yapılacak.

14 yıl sonra ilk

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, açıklamasında, "Bugün, Güney Kore ve ASEAN, işbirliğini daha da geliştirmek için kapsamlı stratejik ortaklık kurdu. Ortak refah arayan ortaklar olarak, çok çeşitli alanları kapsayan kapsamlı işbirliğini teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2010'da daha düşük seviyeli olan "stratejik ortaklık" kurulmasının ardından söz konusu adım, taraflar arası ilişkilerin 14 yıl sonra ilk kez yükseltilmesi olarak kayda geçti.

ASEAN, Güney Kore'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumunda olup geçen yıl ikili ticaret hacmi 187,2 milyar dolara ulaşmıştı.

Japonya'dan "Güney Çin Denizi" kaygısı

Zirveye katılan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Güney Çin Denizi'nde "askerileştirme ve baskıcı eylemler" konusunda ciddi endişe taşıdıklarını bildirdi.

Ülkesinin, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın bölgesel topluluklar için önemli olduğu yönündeki tutumunu vurgulayan İşiba, "Çin ile çeşitli düzeylerde yakın iletişim kurmaya" devam edeceklerini kaydetti.

İşiba, " Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın egemenliğini ihlal eden faaliyetlere şiddetle karşı çıkıyoruz. Güney Çin Denizi'nde süregelen askerileştirme ve zorlayıcı faaliyetler konusunda ciddi kaygılarımız var." dedi.

ASEAN ile ikili işbirliklerin artırılması konusunda mutabık kaldıklarını aktaran İşiba, "Japonya ve ASEAN yarım yüzyılı aşkın süredir güvene dayalı bir ilişki kurdu." ifadesini kullandı.

İşiba, bu ilişkiyi daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını belirterek "Dünyanın büyüme merkezi ASEAN ile birlikte geleceği oluşturmak ve korumak istiyoruz." diye konuştu.