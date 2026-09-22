Güney Kore ve BAE dışişleri bakanları New York'ta ikili işbirliğini görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cho ve BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid New York'ta bir araya geldi.

Orta Doğu'daki durumun güvenlik ve ekonomik etkilerine dair endişelerini belirten Cho, barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

Cho ayrıca, iki ülke arasında güvene dayalı kurulan "özel stratejik ortaklığın" çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiğini aktardı.

Bin Zayid de savunma, ticaret, sağlık ve kültür dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini genişletme yönündeki umudunu ifade etti.