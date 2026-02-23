Güney Kore ve Brezilya'dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika
23.02.2026 11:29
Güney Kore ve Brezilya, ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltti ve işbirliğini artırdı.

Güney Kore ve Brezilya, ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltme ve ekonomi, uzay, savunma sanayisi ile kritik mineraller dahil çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile başkent Seul'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lee, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Kritik mineraller, çevre, uzay sanayisi, kültür alanlarında işbirliğini artırma kararı aldıklarını vurgulayan Lee, bu kapsamda ortak projelerin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Lee ayrıca, ekonomi, siyaset ve halklar arası temasları güçlendirmeyi amaçlayan dört yıllık eylem planının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Lula da Silva ise Brezilya'nın zengin doğal kaynaklarına dikkati çekerek, kritik mineraller, yarı iletkenler, havacılık, uzay ve savunma sanayisinde işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Görüşmede yeşil endüstri ve enerji dönüşümüne de değindiklerini aktaran Lula da Silva, Güney Kore'yi Brezilya'nın tropikal yağmur ormanlarını korumak amacıyla başlattığı küresel fona katılmaya çağırdı.

Uluslararası ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede liderler, Kuzey Kore ile diyaloğun yeniden başlatılması ve Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasına yönelik çabaları görüştü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güney Kore, Brezilya, Ekonomi, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Güney Kore ve Brezilya'dan Stratejik Ortaklık
