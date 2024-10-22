Güney Kore ve Endonezya'dan İşbirliği Kararı

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Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Endonezya ile savunma ve enerji alanında işbirliğini genişletme kararı aldıklarını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Han, 20 Ekim'de yemin töreni için gittiği Cakarta'da Endonezya'nın yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Törenin ardından görüşen Han ve Prabowo, savunma, elektrikli araçlar ve altyapı alanlarında ikili işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Kabine toplantısında ziyareti ve gelişmelere dair konuşan Han, "İlgili tüm bakanlıklardan işbirliği projelerinin başarılı bir şekilde uygulanması için özel bir dikkat göstermelerini ve küresel diplomatik sahnede giderek daha fazla önem kazanan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkeleriyle yeni projeler keşfetmeye devam etmelerini istiyoruz." dedi.