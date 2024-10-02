Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye Karşı Ortak Harekât

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Japonya'nın yeni Başbakanı İşiba Şigeru ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ortak hareket etme konusunu ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Yoon, Japonya'nın yeni Başbakanı İşiba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Yoon ve İşiba, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

İkili, Kuzey Kore'nin devam eden provokasyonlarına karşı ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortak çaba sarf etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Yoon, iki ülkenin önemli "ortaklar" olduğunu ve ilişkileri daha da geliştirmeyi umduğunu ifade etti.

Ekim 2021'de göreve gelen Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi dün istifa etmişti.

Geçen haftaki parti kongresinde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen İşiba Şigeru, dün mecliste başbakan seçilmişti.