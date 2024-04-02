Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne balistik füze fırlattığını bildirdi

Mersin'de Çift Ürün Hasadı: Üzüm Bağlarının Altında Fasulye Yetiştiriliyor

Mersin'de çiftçiler, üzüm bağlarının altına fasulye gibi farklı ürünler dikerek çift ürün hasadı yapıyor. Bu yöntemle hem ikinci bir gelir elde ediliyor hem de üretime katkı sağlanıyor. Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, çift ürünün her zaman kazançlı olduğunu belirtiyor.