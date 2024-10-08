Güney Kore ve Singapur'dan Enerji Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore ve Singapur'dan Enerji Anlaşması

İki ülke enerji ve teknoloji işbirliğini güçlendirmek için tedarik zinciri ortaklığı anlaşması imzaladı.

08.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore ile Singapur, enerji ve ileri teknoloji dahil bazı alanlarda işbirliğini güçlendirmek için tedarik zinciri ortaklığı anlaşması imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Singapur'u ziyaretinde Başbakan Lawrence Wong ile bir araya geldi.

İki lider, zirvede, işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra ülkeleri arasında imzalanan ortak tedarik zinciri temelinde kritik sektörlerin bağlarının sağlamlaştırılmasını da ele aldı.

Bu kapsamda, iki ülke ayrıca sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işbirliği konusunda LNG takası, ortak alımlar ve bilgi paylaşımı gibi alanları kapsayan bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladı.

Yoon, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ben ve Başbakan Lawrence, küresel ekonomide artan belirsizliklerle başa çıkabilmek için stratejik mal ve enerji tedarik zincirlerinde işbirliğini daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Başkan Yoon, dünyanın üçüncü büyük LNG ithalatçısı Güney Kore ile küresel LNG ticaret merkezi Singapur arasındaki işbirliğinin küresel enerji tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunacağını dile getirdi.

Öte yandan, Güney Kore ve Singapur, taraflar arasında kaçakların tutuklanması ve iadesi için suçluların iadesi anlaşması imzaladı.

Zirvede bölgesel güvenlik ele alındı

Zirvede bölgesel güvenlik konuları da ele alınırken iki taraf bu hafta sonunda Laos'ta yapılacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde Kuzey Kore'nin "tehditlerine" karşı "birleşik bir cephe" sunma konusunda anlaştı.

Yoon, uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin yasadışı nükleer gelişimine ve pervasız provokasyonlarına asla müsamaha göstermeyeceği görüşünü paylaştıklarını vurgulayarak "Ayrıca uluslararası toplumun ASEAN Zirvesi'nde Kuzey Kore'ye net ve birleşik bir mesaj göndermesini sağlamak üzere yakın koordinasyon içinde olma konusunda da mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Singapur merkezli The Straits Times gazetesine göre Lawrence ise Singapur ve Güney Kore'nin yeni kurulan şirketlerden gıda güvenliğine kadar pek çok alanda ilişkilerini derinleştirip genişlettiklerine işaret etti.

Lawrence, iki tarafın 2025 yılında ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltmek için çalışacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güney Kore, Singapur, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ve Singapur'dan Enerji Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore ve Singapur'dan Enerji Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.