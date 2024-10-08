Güney Kore ve Singapur'dan Enerji Anlaşması

Güncel

Güney Kore ile Singapur, enerji ve ileri teknoloji dahil bazı alanlarda işbirliğini güçlendirmek için tedarik zinciri ortaklığı anlaşması imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Singapur'u ziyaretinde Başbakan Lawrence Wong ile bir araya geldi.

İki lider, zirvede, işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra ülkeleri arasında imzalanan ortak tedarik zinciri temelinde kritik sektörlerin bağlarının sağlamlaştırılmasını da ele aldı.

Bu kapsamda, iki ülke ayrıca sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işbirliği konusunda LNG takası, ortak alımlar ve bilgi paylaşımı gibi alanları kapsayan bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladı.

Yoon, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ben ve Başbakan Lawrence, küresel ekonomide artan belirsizliklerle başa çıkabilmek için stratejik mal ve enerji tedarik zincirlerinde işbirliğini daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Başkan Yoon, dünyanın üçüncü büyük LNG ithalatçısı Güney Kore ile küresel LNG ticaret merkezi Singapur arasındaki işbirliğinin küresel enerji tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunacağını dile getirdi.

Öte yandan, Güney Kore ve Singapur, taraflar arasında kaçakların tutuklanması ve iadesi için suçluların iadesi anlaşması imzaladı.

Zirvede bölgesel güvenlik ele alındı

Zirvede bölgesel güvenlik konuları da ele alınırken iki taraf bu hafta sonunda Laos'ta yapılacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde Kuzey Kore'nin "tehditlerine" karşı "birleşik bir cephe" sunma konusunda anlaştı.

Yoon, uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin yasadışı nükleer gelişimine ve pervasız provokasyonlarına asla müsamaha göstermeyeceği görüşünü paylaştıklarını vurgulayarak "Ayrıca uluslararası toplumun ASEAN Zirvesi'nde Kuzey Kore'ye net ve birleşik bir mesaj göndermesini sağlamak üzere yakın koordinasyon içinde olma konusunda da mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Singapur merkezli The Straits Times gazetesine göre Lawrence ise Singapur ve Güney Kore'nin yeni kurulan şirketlerden gıda güvenliğine kadar pek çok alanda ilişkilerini derinleştirip genişlettiklerine işaret etti.

Lawrence, iki tarafın 2025 yılında ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltmek için çalışacağını da sözlerine ekledi.