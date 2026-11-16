Güney Kore ve Tayland ASEAN Zirvesi'nde CEPA müzakerelerini hızlandırma kararı aldı

Güney Kore ve Tayland'ın, "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"na (CEPA) ilişkin müzakereleri hızlandırma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldi.

Liderler burada, "küresel ticarette artan belirsizlik ortamında ekonomik işbirliğinin" önemine dikkati çekerek iki ülke arasındaki CEPA'ya ilişkin müzakerelerin hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

İki lider ayrıca, savunma sanayisi, yapay zeka ve nükleer enerjinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını da ele aldı.