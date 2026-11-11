Güney Kore ve Ukrayna dışişleri bakanları Paris'te gerilim sonrası ilk kez buluştu

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Ukrayna ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı saygı, güven ve ikili anlaşmalara bağlılığın temel şartlar olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre Bakan Cho, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile görüştü.

Kuzey Koreli iki savaş esirinin Güney Kore'ye nakledildiğinin Kiev yönetimince kamuoyuna açıklanmasının ardından iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerilimden bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cho görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı saygı ve güvenin yanı sıra ikili anlaşmaların eksiksiz uygulanmasının ön koşullar olduğunu vurguladı.

Cho, Güney Kore'nin Ukrayna'ya yardım sağlama konusundaki temel tutumunu koruduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılan Kuzey Koreli askerlerden ikisinin 2025'in başlarında yakalandığını ve Güney Kore'ye gönderildiğini açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Zelenskiy'nin bu açıklamasının, askerlerin transferi konusunda iki ülke arasında varılan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürmüş, Ukrayna ise böyle bir anlaşmanın var olmadığını iddia etmişti.

Seul hükümeti, Ukrayna'dan talep ettiği özrün beklentilerini karşılamadığını, bu nedenle "sıkı önlemler" alacağını bildirmişti ve diplomatik personelinin bir kısmını Ukrayna'dan çekme kararı almıştı.