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Güney Kore'ye ABD'ye ait nükleer güçle çalışan denizaltı ulaştı - Son Dakika
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Güney Kore'ye ABD'ye ait nükleer güçle çalışan denizaltı ulaştı

Güney Kore Donanması, ABD'ye ait Virginia sınıfı denizaltı USS Missouri'nin Busan kentine ulaştığını bildirdi. Denizaltının gelişi, ABD ile denizcilik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore\'ye ABD\'ye ait nükleer güçle çalışan denizaltı ulaştı
17.12.2023 - 10:55,
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Güney Kore, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan Virginia sınıfı denizaltının ülkeye ulaştığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, Virginia sınıfı denizaltı "USS Missouri"nin (SSN-780) başkent Seul'un güneydoğusundaki Busan kentine vardığı belirtildi.

Açıklamada, "USS Missouri"nin gelişinin, ABD ile denizcilik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi planının parçası olduğu ifade edildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, hafta içi yaptığı açıklamada, aralıkta Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Virginia, Son Dakika

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