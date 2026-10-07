Güney Koreli astronot Yi, Antalya'da gençlere hayallerinize sınır koymayın dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Koreli astronot Yi, Antalya'da gençlere hayallerinize sınır koymayın dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin ilk ve tek kadın astronotu Yi So-yeon, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde gençlere hayallerine sınır koymamaları çağrısı yaptı. Yi, saf merakının kendisini astronot programına yönlendirdiğini ve 36 bin başvuru arasından seçildiğini söyledi.

Güney Kore'nin ilk ve tek kadın astronotu Yi So-yeon, gençlerin hayallerine ve yeteneklerine sınır koymaması gerektiğini söyleyerek "Saf merak beni astronot programına başvurmaya yöneltti." dedi.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılan Yi, AA muhabirine konuştu.

Yi, çocukken hiçbir zaman astronot olmayı hayal etmediğini, Kore'de o dönemde bir uzay ajansı veya uzay programı olmadığını belirterek "Dolayısıyla astronot olmayı düşünmek bile aklıma gelmezdi. Hatta 'astronot' kelimesinin ne anlama geldiği konusunda bile pek bir fikrim yoktu." ifadelerini kullandı.

Doktora eğitimi sırasında Kore hükümetinin ilk Koreli astronotunu seçmek için bir program başlattığını aktaran Yi, "O zaman şöyle düşündüm, deneyleri yerde yapmak yerine uzayda yapsam?' Bu harika olurdu. Çünkü uzayda sürekli süzülüyorsunuz ve bunun gibi pek çok farklı şey deneyimliyorsunuz." diye konuştu.

Yi, Kore tarihinde daha önce hiç astronot olmadığını ifade ederek insanların nasıl astronot olabileceğini merak ettiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu saf merak beni astronot programına başvurmaya yöneltti. Fakat seçileceğimi hiç düşünmüyordum çünkü yaklaşık 36 bin başvuru vardı ama şaşırtıcı ve benim için büyük bir şans eseri, 10 ay süren seçim sürecinin ardından beni seçtiler."

2008'de Rus kozmonotla birlikte Soyuz kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittiğini ifade eden Yi, bunun üzerinden 18 yıl geçtiğini söyledi.

Yi, Kore'nin ilk ve tek kadın astronotu olduğunu vurgulayarak "Özellikle bugün büyüyen çocuklar ve özellikle de kendilerini bazı sınırlar ya da önyargılarla karşı karşıya hisseden kız çocukları için şunu söylemek istiyorum: Hayallerinize ve yeteneklerinize sınır koymayın. Çünkü elinizden gelenin en iyisini yaparsanız, istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Çünkü artık elimizde çok fazla teknoloji var ve yapay zeka teknolojisi de bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Astronot olmak isteyenlere seslenen Yi, tutku, sevgi, merakı ve enerjilerini korumanın ve en önemlisi sağlıklı bir bedene ve zihne sahip olmanın yeterli olduğuna işaret etti.

Yi, "Hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz." dedi.

Son yıllarda birçok IAC'ye katıldığını söyleyen Yi, Kongre sayesinde çok sayıda şirketin, öğrenicinin ve araştırmacının bir araya geldiğine dikkati çekti.

Yi, "Yeni teknolojileri öğrenmek, yeni potansiyel ortaklarla ve potansiyel müşterilerle tanışmak için gerçekten harika bir fırsat. Uzay hakkında bilgi edinmek için de harika bir ortam. Bu yüzden burada olmaktan ve etkinliğe katılmaktan büyük keyif alıyorum." diye konuştu.

Antalya'ya ilk kez geldiğini dile getiren Yi, havanın çok güzel olduğunu ve harika vakit geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Güney KoreTeknolojiAntalyaGüncelEğitimDünyaUzaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
11:38
AK Parti’de tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:44
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 12:10:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Güney Koreli astronot Yi, Antalya'da gençlere hayallerinize sınır koymayın dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei