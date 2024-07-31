Güney Koreli Genç Beykoz'da Boğuldu - Son Dakika
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Güney Koreli Genç Beykoz'da Boğuldu

Güney Koreli bir genç, arkadaşının düşen ayakkabısını almak için denize girdiği sırada boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Sahil Güvenlik, sağlık ve emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarılamayan genç için Büyükçekmece Belediyesi başsağlığı mesajı yayımladı.

31.07.2024 01:13
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Beykoz'da arkadaşının düşen ayakkabısını almak için denize giren Güney Koreli genç boğuldu.

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore gösteri grubunun yardımcı elemanı olduğu öğrenilen Song Myongjae (28), Çubuklu'da akşam saatlerinde arkadaşının düşen ayakkabısını almak için denize girdi.

Güney Koreli genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçların arama çalışmalarının ardından karaya çıkarılan Song Myongjae, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyükçekmece Belediyesinden başsağlığı mesajı

Büyükçekmece Belediyesi, Güney Koreli Song Myongjae için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Yaşanan talihsiz olay nedeniyle festivalin 30 Temmuz Salı günü yapılacak tüm etkinlikleri iptal edilmiş olup, merhumun yakınlarına, Güney Kore ekibine, festivale katılan kültür-sanat elçilerine, jüri üyelerine ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Güney Kore, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Koreli Genç Beykoz'da Boğuldu - Son Dakika

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