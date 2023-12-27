11:53 • •
11:32 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti•
11:29 • •
Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, başkent Seul'de ölü bulundu.
Yonhap'ın haberine göre polis yetkilileri, yerel saatle 10.30'da oyuncunun Waryong Parkı'nın yakınlarındaki bir araçta cansız bedenini buldu.
Polis, aracın ön kısmında kömür parçası bulunduğunu bildirdi.
Lee'nin menajeri, aktöre ulaşamadığını ve evinde bulamadığını belirterek, polise başvurduğunu açıklamıştı.
Aktörün cenazesi, Seul Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Güney Koreli Oyuncu Lee Sun-kyun, Seul'de Ölü Bulundu - Son Dakika