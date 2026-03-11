Güney Koreliler Orta Doğu'dan Kaçıyor

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu Orta Doğu'da artan gerginlik nedeniyle son bir haftada yaklaşık 6 bin 300 Güney Korelinin Orta Doğu'dan ayrıldığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre Bakanlık, Orta Doğu'daki 14 ülkede kalan Güney Koreli sayısının geçen salı günü yaklaşık 21 bin olduğunu, bölgede giderek artan gerginlik nedeniyle birçok kişinin ülkeye dönmek istediğini belirtti.

Bakanlık, son bir haftada yaklaşık 6 bin 300 Güney Kore vatandaşının Orta Doğu'dan ayrıldığını, 14 ülkede ise yaklaşık 14 bin 700 Güney Korelinin kaldığını bildirdi.

Öte yandan Bakanlık, aynı dönemde Güney Kore'den bu ülkelere kısa süreli seyahat edenlerin sayısının yaklaşık 4 bin 100'den 2 bin 100'e düştüğünü duyurdu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.