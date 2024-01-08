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Güney Marmara'da Fırtına ve Kuvvetli Yağış Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Güney Marmara'da Fırtına ve Kuvvetli Yağış Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri, Güney Marmara'da beklenen fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattında yarın planlanan seferler yapılamayacak. Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek'ten saat 11.00 ve Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı seferler iptal edildi. Diğer seferler ise planlandığı gibi devam edecek.

Güney Marmara\'da Fırtına ve Kuvvetli Yağış Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
08.01.2024 - 22:13,
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Güney Marmara'da fırtına ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle planlı seferler yapılamayacak.

Güney Marmara Adalar hattında, Erdek'ten saat 11.00 ve Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

Diğer seferlerinse saatinde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Güney Marmara'da Fırtına ve Kuvvetli Yağış Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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