Güney Sudan'da Açlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Güney Sudan'da Açlık Krizi Derinleşiyor

Güney Sudan\'da Açlık Krizi Derinleşiyor
04.07.2026 16:35
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BM, Güney Sudan'daki insani yardımın yetersiz kaldığını ve açlık krizinin derinleştiğini duyurdu.

JUBA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı ile Gıda ve Tarım Örgütü, Güney Sudan'da mevcut uluslararası müdahalenin insani yardım ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını belirterek, ülkenin hızla kritik bir dönüm noktasına yaklaştığı uyarısında bulundu.

İki ajansın cuma günü yaptığı ortak açıklamaya göre, artan iç çatışmalar, iklim şokları ve son derece ciddi fon yetersizliği sıkıntısı bulunan yardım bütçesi gibi yıkıcı etkiye sahip faktörlerin bir arada görülmesi, ülkeyi bağımsızlığını elde ettiği günden bu yana yaşadığı en ciddi açlık krizine sürükledi.

BM ajansları, son derece sınırlı olan kaynaklarını yalnızca "felaket" düzeyinde açlık yaşayan nüfusa yönlendirmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na göre bu, en yüksek seviye olan 5'inci aşamaya işaret ediyor.

Ajanslar, yardımların bu şekilde sadece belirli bir gruba odaklanmasının, istikrarsız koşullarda yaşayan son derece savunmasız durumdaki milyonlarca kişinin yeterli destekten mahrum kalmasına yol açtığı uyarısında bulundu.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması Nisan-temmuz dönemi tahminlerine göre, Güney Sudan'da nüfusun yüzde 55'ine denk gelen 7,8 milyon kişi, sınıflandırmada 3. aşama olan kriz seviyesinde veya daha ağır gıda güvensizliği ile karşı karşıya bulunuyor. Bu rakam, Eylül 2025'e yönelik kıtlık sezonu tahminine kıyasla yaklaşık 280 bin kişilik bir artışa işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua

Güney Sudan, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'da Açlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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