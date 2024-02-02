Güney Sudan\'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 39 kişi öldü

Güney Sudan'da çobanlarla çiftçiler arasında otlak sorunu nedeniyle çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 39 kişinin öldüğü bildirildi.
Polis sözcüsü Elijah Mabor Makuach, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Warrap ve Lakes bölgelerinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle çobanlar ve çiftçiler arasında çatışma yaşandığı bilgisini paylaştı.
Makuach, çıkan çatışmalarda 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin de yaralandığını belirtti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade eden Makuach, çatışmaların, çobanlara ait sürülerin tarım arazilerine girmeleri nedeniyle yaşandığını kaydetti.
Güney Sudan'da otlak sorunu nedeniyle kabileler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
Yıllarca süren savaşın ardından 2018'de taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.
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