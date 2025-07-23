Güney Sudan'da Gıda Yardımı Tehlikede

JUBA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, bir an önce fon sağlanmadığı takdirde eylülde Güney Sudan'da yapılacak gıda yardımlarını azaltmak zorunda kalabileceklerini açıkladı.

BM ajansından salı günü yapılan açıklamada önemli düzeydeki fon yetersizliği nedeniyle, sadece ülkede acil gıda yardımına ihtiyaç duyan 2,5 milyon kişiye ulaşabildikleri, bu sayının da ciddi düzeyde açlıkla karşı karşıya olanların yalnızca yüzde 30'unu teşkil ettiği ifade edildi.

Ajansın Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yaptığı açıklamada, "Acilen ek fon sağlanmaması durumunda eylülde gıda payları ve yardımlarda daha fazla kesinti yapılması gerekecek" ifadelerine yer verildi.

Ajans geçtiğimiz hafta yaptığı başka bir açıklamada ise yıl sonuna kadar yalnızca en ağır düzeyde gıda güvensizliği yaşayan 2,5 milyon kişiye desteği sürdürebilmek için acilen 274 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

BM Dünya Gıda Programı'na göre ülke nüfusunun yüzde 57'sini oluşturan yaklaşık 7,7 milyon kişi kriz, acil durum veya felaket düzeyinde açlık yaşarken, eşi görülmemiş düzeyde 2,3 milyon çocuk ise beslenme yetersizliği riskiyle karşı karşıya.