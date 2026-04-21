Güney Sudan'da Seçimler 2026'da

Güney Sudan hükümeti, uzun süredir ertelenen genel seçimlerin Aralık 2026'da yapılacağını belirterek, seçim takvimine bağlılığını yineledi.

Güney Sudan yerel medyasına yansıyan haberlere göre, Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, başkent Juba'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede uzun süredir ertelenen seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ateny, Güney Sudan hükümetinin, Afrika Birliği'nin (AfB) C5 mekanizmasının geçiş süresinin uzatılmasına karşı çıkan kararını referans alarak, uzun süredir ertelenen genel seçimlerin Aralık 2026'da yapılması konusundaki kararlılığını yineledi.

Ateny, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ve Bakanlar Kurulu'nun seçimlerin zamanında yapılmasını onayladığını belirtti.

Geçiş hükümetinin görev süresinin uzatıldığına ilişkin iddiaları reddeden Ateny, "Herhangi bir ek uzatmadan söz edilmesi söz konusu değildir." dedi.

Ateny, Güney Sudan'ın tutumunun Afrika Birliği'nin Güney Sudan'daki barış sürecini izlemek üzere oluşturduğu 5 üyeli "C5" mekanizmasıyla uyumlu olduğunu vurgulayarak, "C5 kararı nettir. Süre bir gün dahi uzatılmamalı, diyalog süreci devam ederken seçimler icra edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mayardit'in kapsayıcı diyalog çağrısını yinelediğini aktaran Ateny, barış anlaşmasına imza atan ve atmayan tüm tarafların barışçıl ve güvenilir bir seçim süreci için müzakerelere davet edildiğini kaydetti.

Ateny, seçimlerin petrol gelirleri başta olmak üzere devletin yerel kaynaklarıyla finanse edileceğini belirterek, "Mülteciler koşullar güvenli olduğunda geri dönecektir ancak seçimler süresiz olarak ertelenemez." diye konuştu.

Ateny, ayrıca medyaya doğru ve sorumlu habercilik çağrısında bulunarak, "Medya doğru bilgiyi yaydığından emin olmalıdır. Yanlış haberlerin ciddi sonuçları olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim süreci için yasal düzenleme hazırlığı

2011'de bağımsızlığını kazanan Güney Sudan'da bugüne kadar genel seçim yapılmadı.

Aralık 2026'da düzenlenmesi planlanan seçimler, ülkenin uzun süren geçiş dönemini sonlandırması ve seçilmiş bir yönetime geçişi açısından kritik bir önem taşıyor.

Seçimlerin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan Bakanlar Kurulu, daha önce seçimlerin yapılmasını ulusal nüfus sayımı ve kalıcı anayasa şartına bağlayan hükümlerde değişiklik öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Adalet Bakanlığınca, anlaşmanın ilgili maddesi kapsamında sunulan değişikliklerin, söz konusu şartları seçim sürecinden ayrıştırmayı hedeflediği, anayasa yapımı ve nüfus sayımının seçim sonrasına bırakılmasının planlandığı ve teklifin "Geçici Ulusal Yasama Meclisi"nde ele alınması bekleniyor.

Hükümetin açıklamalarına rağmen, özellikle kuzeydeki Jonglei eyaleti gibi silahlı grupların faaliyet gösterdiği bölgelerde güvenlik sorunları devam ediyor.