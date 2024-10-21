Güney Sudan'da Sel Krizi: 1 Milyondan Fazla Etkilendi - Son Dakika
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Güney Sudan'da Sel Krizi: 1 Milyondan Fazla Etkilendi

OCHA, Güney Sudan'da eylül ayından beri sellerin 1 milyondan fazla kişiyi etkilediğini bildirdi.

21.10.2024 15:48
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), eylül başından beri Güney Sudan'ın farklı bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sellerin 1 milyondan fazla kişiyi etkilediğini bildirdi.

OCHA'dan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki seller yaklaşık 271 bin kişiyi yerinden etti. Ayrıca yüz binlerce kişi, evlerin, iş yerlerinin, tarım arazilerinin su altında kalması nedeniyle zarara uğradı. Aşırı yağış ve sellerden dolayı 15 önemli tedarik yolu da kullanılamaz hale geldi.

Güney Sudan'da yıl sonuna kadar aşırı yağışlar nedeniyle su baskınlarının meydana gelebileceği uyarısı yapılarak, muhtemel sellerin 3,3 milyon kişiyi etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

Güney Sudan, şiddetli sel ve kuraklık gibi doğal afetler ve bunun sonucunda artan gıda maliyetleri nedeniyle sürekli olarak yüksek seviyelerde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalıyor. Bu yıl ülke nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 7,1 milyon kişinin kriz seviyesinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Bu insani krizin, Sudan'daki çatışmalardan kaçan 630 binden fazla Güney Sudanlının ve yaklaşık 200 bin Sudanlı mültecinin ülkeye gelmesiyle daha da kötüleştiği tahmin ediliyor.

Güney Sudan hükümeti, mayıs ayında uluslararası toplumu, ülkeyi vurması beklenen olağanüstü sel riskine karşı uyarmıştı.

Kaynak: AA

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