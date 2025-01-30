Güney Sudan'da Uçak Kazası Soruşturulacak

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JUBA, 30 Ocak (Xinhua) -- Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, çarşamba günü sabah saatlerinde Unity eyaletinde meydana gelen uçak kazasının soruşturulması talimatını verdi.

Başkent Juba'ya gitmekte olan küçük bir uçak, bir petrol sahası yakınlarında havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybedenler arasında Güney Sudanlılar, iki Çin vatandaşı ve bir Hindistan vatandaşı bulunuyor.

Kiir televizyonda yayımlanan konuşmasında, "Bu trajik olayın ardından Ulaştırma Bakanlığı'na ve ilgili tüm makamlara kazanın nedeninin belirlenmesi ve acılı ailelerin sorularına yanıt bulunması için kapsamlı ve hızlı bir soruşturma yürütme talimatı verdim" dedi.

Kiir, hayatını kaybedenlerin ailelerin başsağlığı diledi ve olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Unity Eyaleti Bilgi ve İletişim Bakanı Gatwech Bipal, uçakta 21 kişinin bulunduğunu ve uyruğu henüz belirlenemeyen tek yaralının durumunun kritik olduğunu söyledi.