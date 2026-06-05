Güney Sudan'daki Çatışma: 300 Bin Yerinden Edildi - Son Dakika
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Güney Sudan'daki Çatışma: 300 Bin Yerinden Edildi

05.06.2026 14:38
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BM açıklamasına göre, Jonglei eyaletindeki çatışmalar yüzünden 300 binden fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Güney Sudan Temsilcisi Matthew Brook, Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde aylarca süren çatışma ve güvensizliğin yüz binlerce insanı evlerinden kaçmak zorunda bıraktığını belirterek, "Geçen yıl aralıktan bu yana Jonglei ve komşu eyaletlerde 300 binden fazla kişi yerinden edildi." dedi.

Brook, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Jonglei eyaletinde aylarca süren çatışma ve güvensizliğin yüz binlerce insanı evlerinden kaçmak zorunda bıraktığına değinen Brook, burada son yıllarda çatışmalarla bağlantılı en şiddetli yerinden edilme acil durumlarından birini tetikleyen ciddi bir koruma krizinin ortaya çıktığı konusunda uyarıda bulundu.

Brook, şiddetin merkez üssü olan Jonglei'nin Akobo ilçesinin en ağır etkiyi yaşadığını vurgulayarak, "Yalnızca orada yaklaşık 140 bin kişi yerinden edildi. Geçen yıl aralıktan bu yana Jonglei ve komşu eyaletlerde 300 binden fazla kişi yerinden edildi. Nüfus hareketleri değişken kalırken yaklaşık 100 bin kişi güvenlik arayışı içinde komşu Etiyopya'ya kaçtı. Bu arada binlerce kişi de devam eden güvensizliğe, sınırlı hizmetlere ve ciddi insani ihtiyaçlara rağmen son haftalarda evlerine döndü." ifadelerini kullandı.

Sahadaki BMMYK ekiplerinin acil durumun ortaya çıkmasına tanık olduğunu söyleyen Brook, geri dönen pek çok ailenin, evlerinin yıkıldığına ya da yağmalandığına tanık olduğunun altını çizdi.

Brook, ?güvenli barınma ve temel hizmetlerin eksikliğinin, koruma risklerini keskin bir şekilde artırdığına işaret ederek, "Çeşitli bölgelerdeki kısıtlı insani yardım erişimi, en savunmasız durumdakilerin kritik yardımlardan mahrum kalmasına yol açarak krizi daha da derinleştirdi." diye konuştu.

Güney Sudan'da yağmur mevsimi devam ederken olası su baskınının halihazırda ciddi olan krize yeni bir zorluk getirdiğini anlatan Brook, "2025'te benzeri görülmemiş seller ülke genelinde 1 milyondan fazla insanı etkileyerek evlere, yollara ve temel altyapıya zarar verdi. Bu durum toplulukların iletişimini kesti ve insani yardım erişimini kısıtladı. Bu yıl da benzer etkilerin yaşanması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güney Sudan, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'daki Çatışma: 300 Bin Yerinden Edildi - Son Dakika

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