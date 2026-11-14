Güney Sudan Ulusal Seçim Komisyonu 22 Aralık seçimlerini 11 Şubat 2027'ye erteledi

Güney Sudan Ulusal Seçim Komisyonu, 22 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin 11 Şubat 2027'ye ertelendiğini duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre seçmen kayıt işlemleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 28 Kasım'a kadar sürecek.

Kayıt işlemlerinin 10 eyalet ve 3 idari bölgede bulunan 3 bin 161 merkezde yapılması planlanıyor.

Yeni takvime göre kesin seçim sonuçlarının 15 Şubat'ta açıklanması öngörülüyor.

Güney Sudan'da daha önce Aralık 2024'te yapılması planlanan seçimler, Eylül 2024'te alınan kararla Aralık 2026'ya ertelenmişti.

2011 yılında Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Güney Sudan'da bugüne kadar genel seçim gerçekleştirilemedi.

Ülkedeki siyasi anlaşmazlıklar, güvenlik sorunları ve 2018'de imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasına ilişkin süreç nedeniyle seçimler, daha önce de birkaç kez ertelenmişti.