Güney Sulawesi'de Kaybolan 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Güney Sulawesi'de Kaybolan 5 Kişi Kurtarıldı

Güney Sulawesi\'de Kaybolan 5 Kişi Kurtarıldı
19.07.2026 09:32
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KM Nurul Salsa gemisinin kazazedeleri balıkçılar tarafından bulunarak kurtarıldı, arama devam ediyor.

CAKARTA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaleti açıklarında batan KM Nurul Salsa adlı gemide kaybolan 5 kişi, dört günün ardından cumartesi günü sağ olarak bulundu.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Teşkilatı pazar günü yaptığı açıklamada, Matallang Adası yakınlarında balıkçı teknesi tarafından fark edildikten sonra kurtarılan kazazedelerin yerel balıkçılar tarafından kullanılan bir balık toplama cihazına tutunarak hayatta kaldığı belirtildi.

Makassar Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Muhammed Arif Anwar, kurtarılan 5 kişinin tıbbi tedavi gördüğünü ve gözetim altında olduğunu bildirdi.

Anwar, kayıp olan 20 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini, arama sahasının genişletildiğini ve operasyonlara destek vermek üzere Kendari ile Maumere arama kurtarma ofislerinden ek gemi ve personel sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

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