Güneybatı Eyaleti, Baydhabo'da 70'ten fazla Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Güneybatı Eyaleti, Baydhabo'da 70'ten fazla Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü duyurdu

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Güneybatı Eyaleti yönetimi, Baydhabo saldırısının püskürtüldüğünü ve 70'ten fazla Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü bildirdi. Saldırganlar otel, iş yeri, eğitim ve sağlık kuruluşları, sivil evler ve camileri hedef aldı; çatışmalarda patlayıcı taşıyan İHA'lar kullanıldı.

Somali'nin Güneybatı Eyaleti yönetimi, Baydhabo kentine düzenlenen saldırının püskürtüldüğünü ve 70'ten fazla Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güneybatı Eyaleti Yönetim Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab'ın kente patlayıcı yüklü araçlar ve silahlı kişilerle saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalar sırasında patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarının da kullanıldığı ve bu araçların yabancı kişilerce yönlendirildiği aktarıldı.

Saldırganların otelleri, iş yerlerini, eğitim ve sağlık kuruluşlarını, sivillere ait evleri ve camileri hedef aldığı aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğü ifade edildi.

Açıklamada, aralarında yabancıların da bulunduğu 70'ten fazla Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda örgüt mensubunun yaralandığı, bazı araç ve silahların ele geçirildiği kaydedildi.

Baydhabo'da 17 Ağustos ve 3 Eylül'de de federal güçlerle Laftagareen'e bağlı silahlı unsurlar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Somali Savunma Bakanlığı, 3 Eylül'deki çatışmalara Eş-Şebab üyelerinin de katıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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